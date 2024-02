Fête locale de Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis, jeudi 30 mai 2024.

Fête locale de Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Gironde

Fête locale à Braud et Saint Louis, fête foraine dès le jeudi, feu d’artifice et ambiance musicale le samedi, vide grenier le dimanche.

Buvette et restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30

fin : 2024-06-02

Domaine de la Paillerie

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesbraud@gmail.com

