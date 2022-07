FETE LOCALE DE BESSAN Bessan, 6 août 2022, Bessan.

FETE LOCALE DE BESSAN

PLACE DE LA MAIRIE Bessan Hérault

2022-08-06 – 2022-08-10

Bessan

Hérault

Bessan

Bienvenue à Bessan à l’occasion de la fête locale du village !

Un programme de fête pour petits et grands avec la sortie de l’animal totémique l’âne de Bessan, des visites guidées autour du patrimoine et de la nature, de la musique, avec orchestre et pena…

Pour les gourmands la vente de spécialités de Bessan avec la célèbre fougasse, la croustade et le rosé de la cave coopérative de Bessan.

Les petits pourront participer à la fête foraine, à une pêche à la truite, rencontrer le petit âne de Bessan et les aînés profiter de l’apéro musette, du loto…

Nombreuses animations à partager dans une ambiance chaleureuse.

