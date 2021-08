Fête locale de Berson Berson, 13 août 2021, Berson.

Fête locale de Berson 2021-08-13 – 2021-08-15 Stade municipal de Berson La croix de Martin

Berson Gironde Berson

Organisé par le comité des fêtes, la fête locale de Berson aura lieu le 13, 14 et 15 août.

Au programme: fête foraine, restauration, buvette, concerts live au stade municipal de Berson.

Vendredi: DJ Azzopardi et ses chanteurs, pique-nique.

Samedi: Bandas de Peujard / DJ Kano, soirée paëlla.

Dimanche: Vide-greniers, PVC Tout en Tubs, feu d’artifice offert par la municipalité.

Repas paëlla: 12 euros

Vide-Greniers: 2 euros/m

Pass sanitaire demandé, sauf pour le vide-greniers et la fête foraine (masque obligatoire dans ces deux cas).

©pixabay

