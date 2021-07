Canet Canet Canet, Hérault FÊTE LOCALE Canet Canet Catégories d’évènement: Canet

FÊTE LOCALE Canet, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Canet. FÊTE LOCALE 2021-07-13 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-17 01:00:00 01:00:00

Canet Hérault Canet Du mardi au samedi, à l’espace Saint-Martin, fête locale. Attractions foraines, repas, retraite aux flambeaux, jeux pour enfants, concours de pétanque, brasucade.

En soirée concert avec orchestre avec bal. Du mardi au samedi, à l’espace Saint-Martin, fête locale.

