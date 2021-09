Campistrous Campistrous Campistrous, Hautes-Pyrénées Fête Locale Campistrous Campistrous Catégories d’évènement: Campistrous

Campistrous Hautes-Pyrénées Campistrous SAMEDI 25 SEPTEMBRE :

14h : Après midi des enfants ave goûter, jeudi 100% plein air, animations par Lous Aynats de Campistrous.

20h : Repas dansant. Menu adulte (20€) : 1 apérot offert, assiette crudités, Daube, fromage, tarte au pommes, vin, café compris. Menu enfant -12ans (5€) : 1 boisson offerte, saucisses tagliatelles, glace. DIMANCHE 26 SEPTEMBRE :

11h : Messe

14h : Concours de Pétanque en doublette (Le comité des Fêtes se réserve le droit d’annuler le concours en cas d’intempéries).

19h : Apéro Tapas animé avec le groupe ISIS. Sur réservation jusqu’au 23/09 au 06.66.39.65.35/06.63.34.56.86

Pass sanitaire obligatoire

