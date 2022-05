Fête locale Campan Campan Catégories d’évènement: 65710

Fête locale Campan, 5 juin 2022, Campan. Fête locale à l’Espiadet PAYOLLE Campan

2022-06-05 07:30:00 – 2022-06-05 à l’Espiadet PAYOLLE

Campan 65710 7h30 : concours de pêche

11h00 : messe chantée

11h30 : pot de l’amitié

