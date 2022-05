Fête locale Bus-les-artois Bus-lès-Artois Catégories d’évènement: Bus-lès-Artois

Somme

Fête locale Bus-les-artois, 10 juillet 2022, Bus-lès-Artois. Fête locale

Bus-les-artois, le dimanche 10 juillet à 07:00

Brocante à partir de 7h emplacement : 1 euro le metre manege enfantin – tir a la carabine – peche aux canards buvette et restauration sur place

1€ le mètre

fête locale et rèderie Bus-les-artois 80560 BUS-LES-ARTOIS Bus-lès-Artois Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T07:00:00 2022-07-10T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bus-lès-Artois, Somme Autres Lieu Bus-les-artois Adresse 80560 BUS-LES-ARTOIS Ville Bus-lès-Artois lieuville Bus-les-artois Bus-lès-Artois Departement Somme

Bus-les-artois Bus-lès-Artois Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bus-les-artois/

Fête locale Bus-les-artois 2022-07-10 was last modified: by Fête locale Bus-les-artois Bus-les-artois 10 juillet 2022 Bus-lès-Artois Bus-les-artois Bus-lès-Artois

Bus-lès-Artois Somme