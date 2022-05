Fête locale & Brocante à Campneuseville Campneuseville Campneuseville Catégories d’évènement: 76340

2022-08-20 07:30:00 07:30:00 – 2022-08-22

Fête patronale 2021 : C'est parti pour le show ! Profitez de la fête foraine durant ces 3 jours. Samedi : brocante – pétanque – célébration religieuse – cabaret Dimanche : grand défilé de rue – concert – feu d'artifice Lundi : guiguette Infos : https://www.facebook.com/campneuseville/ ou 02 35 93 77 21 ou 06 47 16 75 39 La fête patronale de Campneuseville est organisée par la commission municipale des fêtes, mais aidée par les habitants volontaires et les associations.

