FÊTE LOCALE Aspiran Aspiran Catégories d’évènement: Aspiran

Hérault

FÊTE LOCALE Aspiran, 5 août 2022, Aspiran. FÊTE LOCALE

Aspiran Hérault

2022-08-05 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-07 01:00:00 01:00:00 Aspiran

Hérault Aspiran Une fête estivale avec des soirées dansantes:

– Ambiance rock le vendredi soir

– Ibiza le samedi soir

– Repas dansant le dimanche soir avec un spectacle sur réservation

Activités pour les enfants le samedi après midi et le loto du comité le dimanche après midi.

comite.aspiranais@gmail.com +33 7 81 57 88 81

Aspiran

