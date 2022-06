FÊTE LOCALE À VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS – PROGRAMME DIMANCHE 7 AOÛT

7 août 2022



2022-08-07 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-07 C’est l’été, et Villeneuve va vivre le temps d’un week-end, au rythme d’animation, de la musique et de la danse.

Au programme de la dernière soirée :

18h30 : Les Saintbor Kids

21h30 : Orchestre John Saintbor

22h30 : Feu d’artifice tiré aux Vernhets, visible depuis le Canal du Midi Fête foraine tous les soirs à partir de 20h. C’est l’été, et Villeneuve va vivre le temps d’un week-end, au rythme d’animation, de la musique et de la danse.

dernière mise à jour : 2022-06-23

