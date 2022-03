Fête locale à Saint-Quentin-de-Caplong Saint-Quentin-de-Caplong, 14 mai 2022, Saint-Quentin-de-Caplong.

Fête locale à Saint-Quentin-de-Caplong Saint-Quentin-de-Caplong

2022-05-14 – 2022-05-15

Saint-Quentin-de-Caplong Gironde Saint-Quentin-de-Caplong

Saint Quentin de Caplong en fête !

– Le samedi 14 mai en matinée une randonnée sur “La Boucle de La Soulège” et l’après midi un concours de pétanque ouvert à tous.

– la soirée débutera par un repas et sera suivi d’un magnifique concert par le talentueux artiste international Ricky NORTON avec un programme de Jazz, Rock, années 60, 80, swing, crooners, etc… pour le plaisir de tous .

– Le dimanche 15 mai , une randonnée sur “La Boucle du Bois des Dames” avec visites de chais et une dégustation gratuite, ainsi qu’un vide-grenier toute la journée.

Pendant les 2 jours:

– L’épicerie communale “Coeur de Bourg” , où vous trouverez, pain, viennoiseries, produits locaux, boissons, etc.. restera ouverte et fêtera son premier anniversaire avec des promotions et un achalandage adapté pour l’occasion !

– Vous pourrez visiter une exposition de photos et de peintures, bénéficier d’un troc plantes..

Saint Quentin de Caplong en fête !

– Le samedi 14 mai en matinée une randonnée sur “La Boucle de La Soulège” et l’après midi un concours de pétanque ouvert à tous.

– la soirée débutera par un repas et sera suivi d’un magnifique concert par le talentueux artiste international Ricky NORTON avec un programme de Jazz, Rock, années 60, 80, swing, crooners, etc… pour le plaisir de tous .

– Le dimanche 15 mai , une randonnée sur “La Boucle du Bois des Dames” avec visites de chais et une dégustation gratuite, ainsi qu’un vide-grenier toute la journée.

Pendant les 2 jours:

– L’épicerie communale “Coeur de Bourg” , où vous trouverez, pain, viennoiseries, produits locaux, boissons, etc.. restera ouverte et fêtera son premier anniversaire avec des promotions et un achalandage adapté pour l’occasion !

– Vous pourrez visiter une exposition de photos et de peintures, bénéficier d’un troc plantes..

+33 7 85 16 66 84

Saint Quentin de Caplong en fête !

– Le samedi 14 mai en matinée une randonnée sur “La Boucle de La Soulège” et l’après midi un concours de pétanque ouvert à tous.

– la soirée débutera par un repas et sera suivi d’un magnifique concert par le talentueux artiste international Ricky NORTON avec un programme de Jazz, Rock, années 60, 80, swing, crooners, etc… pour le plaisir de tous .

– Le dimanche 15 mai , une randonnée sur “La Boucle du Bois des Dames” avec visites de chais et une dégustation gratuite, ainsi qu’un vide-grenier toute la journée.

Pendant les 2 jours:

– L’épicerie communale “Coeur de Bourg” , où vous trouverez, pain, viennoiseries, produits locaux, boissons, etc.. restera ouverte et fêtera son premier anniversaire avec des promotions et un achalandage adapté pour l’occasion !

– Vous pourrez visiter une exposition de photos et de peintures, bénéficier d’un troc plantes..

OT Pays Foyen

Saint-Quentin-de-Caplong

dernière mise à jour : 2022-03-28 par OT du Pays Foyen