Fête locale à Laguirande commune de Lagorce Place de la fête à Laguirande Lagorce Lagorce Catégories d’Évènement: Gironde

Lagorce

Fête locale à Laguirande commune de Lagorce Place de la fête à Laguirande, 24 mars 2023, Lagorce Lagorce. Fête locale à Laguirande commune de Lagorce Laguirande Place de la fête à Laguirande Lagorce Gironde Place de la fête à Laguirande Laguirande

2023-03-24 18:00:00 – 2023-03-26

Place de la fête à Laguirande Laguirande

Lagorce

Gironde Lagorce le 24 mars ouverture de la fête foraine à 18h00 le 25 mars à 14h00 concours de pétanque au stade de Montigaud le 25 mars lancer du but au stade de Montigaud le 25 mars à 21h00 prestation des majorettes le 25 mars à 22h00 grand feu d’artifice le 26 mars à 7h00 vide grenier -brocante prix du mètre à 2,00€ le 24 mars ouverture de la fête foraine à 18h00 le 25 mars à 14h00 concours de pétanque au stade de Montigaud le 25 mars lancer du but au stade de Montigaud le 25 mars à 21h00 prestation des majorettes le 25 mars à 22h00 grand feu d’artifice le 26 mars à 7h00 vide grenier -brocante prix du mètre à 2,00€ +33 5 57 49 29 64 Monsieur Galopeau Place de la fête à Laguirande Laguirande Lagorce

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lagorce Autres Lieu Lagorce Adresse Lagorce Gironde Place de la fête à Laguirande Laguirande Ville Lagorce Lagorce lieuville Place de la fête à Laguirande Laguirande Lagorce Departement Gironde

Lagorce Lagorce Lagorce Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lagorce lagorce/

Fête locale à Laguirande commune de Lagorce Place de la fête à Laguirande 2023-03-24 was last modified: by Fête locale à Laguirande commune de Lagorce Place de la fête à Laguirande Lagorce 24 mars 2023 Gironde Lagorce Laguirande Place de la fête à Laguirande Lagorce Gironde Place de la fête à Laguirande Lagorce

Lagorce Lagorce Gironde