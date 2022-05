Fête locale à Chenaud Parcoul-Chenaud Parcoul-Chenaud Catégories d’évènement: Dordogne

PARCOUL CHENAUD

Fête locale à Chenaud Parcoul-Chenaud, 2 juillet 2022, Parcoul-Chenaud. Fête locale à Chenaud Parcoul-Chenaud

2022-07-02 – 2022-07-03

Parcoul-Chenaud Dordogne Parcoul-Chenaud Animations, samedi soir : moules frites et feu d’artifice. Durant les 2 jours, brocante, manèges…

