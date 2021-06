FETE LOCALE 2021 VERAC, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Vérac.

FETE LOCALE 2021

du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet à VERAC

**PROGRAMME DE LA FETE LOCALE:** ——————————– ### **Vendredi 2 juillet** : **20h00** ouverture des festivités avec la fête foraine. ### **Samedi 3 juillet** : **10h30** animation bibliothèque. **14h00** fête foraine. **15h30** chasse aux trésors. **19h00** marché nocturne avec une soirée CABARET et la troupe de SPIRIT SPECTACLE, qui interprétera ### “Jalouse “ Résolument plus moderne que sa grande sœur « Lady Paris », « Jalouse », dernière-née de la troupe Spirit Spectacles, vous invite à rêver les yeux grands ouverts ! Tout en respectant et conservant les codes du music hall cabaret traditionnel (Plumes, strass, paillettes et French Cancan), « Jalouse » vous transporte dans l’univers des plus belles productions mondiales.Un spectacle international ou festivité et complicité avec le public rivalisent d’audace ! En bref, vous l’avez compris, nous vous avons réservé le meilleur et uniquement le meilleur ! En avant première sur [https://spiritspectacles.com/nos-spectacles/#jalouse](https://spiritspectacles.com/nos-spectacles/#jalouse) ### Dimanche 4 juillet: 14h00 fête foraine, avec en parallèle des jeux de société. **19H30** bal avec le groupe DREAMS IN SONG de Christophe EGRETEAUD, groupe de Villegouge ( A voir sur [https://youtube.com/watch?v=AK883ISxh3s&feature=share](https://youtube.com/watch?v=AK883ISxh3s&feature=share) ) Et enfin à **23h00** feu d’artifice pour clore cette première partie de 2021.

