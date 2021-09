Fête locale 2021 Parc Favols, 3 septembre 2021, Carbon-Blanc.

### Carbon-Blanc fait sa fête du vendredi 3 au dimanche 5 septembre 2021 ! La fête foraine sera présente tout au long du week-end tout comme le village des associations et ses nombreuses animations assurées par les bénévoles. Un buvette et une restauration seront sur place durant toute la fête locale. **Vendredi** Le soir une scène ouverte offrira à de jeunes groupes la possibilité de se produire et se clôturera par le groupe Unis-Sons. La soirée se terminera par le feu d’artifice musical tiré depuis la Mairie. **Samedi** Dès 10h00 débuteront les premières animations découvertes qui se poursuivront l’après-midi de 14h00 à 19h00. À partir de 20h00, la soirée musicale verra s’enchaîner les concerts de Franck et Damien, Alam puis Golden Parachute. **Dimanche** Une matinée pour se mettre en forme sera proposée à partir 10h00 avec course à pied, marche, zumba, Taij À 13h la Paëlla sera servie par le comité des fêtes (pensez à vous inscrire au 07.82.73.92.78 avant le mercredi 1er septembre) L’après-midi, les animations et la fête foraine se poursuivront jusqu‘à 17h00 avec la clôture en musique de cette nouvelle édition. Le programme est actuellement en cours de distribution, vous devriez tous l’avoir dans vos boîtes aux lettres d’ici le dimanche 29 au soir. Pour découvrir le programme complet en version numérique, cliquez [ici](https://www.carbon-blanc.fr/wp-content/uploads/2021/08/programme-web.pdf). **_Attention :_** **_L’accès à la fête se fera , pour toutes les personnes majeures, sur présentation du Pass Sanitaire (Conditions du Pass Sanitaire : test PCR ou antigénique de moins de 72h / cycle de vaccination complet de plus 7 jours ou pour le vaccin Janssen plus de 28 jours / certificat de guérison de la COVID de plus de 11 jours et moins de 6 mois). Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration._** _Rectificatif :_ _Il n’y aura pas de tours en Joëlettes proposés par les Barjoëlettes de Familles Extraordinaires le samedi et le dimanche. En revanche, vous pourrez les retrouver le dimanche matin lors de la course ainsi que l’association Différences & Partages dans le village des associations pendant le week-end._

