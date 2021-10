FÊTE LITTÉRAIRE Savenay, 11 décembre 2021, Savenay.

FÊTE LITTÉRAIRE Savenay

2021-12-11 14:00:00 – 2021-12-11 18:30:00

Savenay Loire-Atlantique Savenay Loire-Atlantique Pays de la Loire

Des auteurs locaux, régionaux venant de tout l’Ouest ont eu envie de se regrouper pour proposer aux lecteurs une autre forme de rencontres, différente des salons traditionnels. En petit groupe, ils coorganisent des “Journées littéraires” sous une forme festive.

Une autre façon d’aller à la rencontre de leurs lecteurs. Ils proposent des échanges plus intimes, plus conviviaux, plus ludiques que dans les grands salons où chaque auteur est anonyme et les visiteurs souvent intimidés.

Le public est invité à partager des jeux, un quizz, des cadeaux à tirer au chapeau, des lectures avec des auteurs de proximité.

+33 6 87 13 14 48

Des auteurs locaux, régionaux venant de tout l’Ouest ont eu envie de se regrouper pour proposer aux lecteurs une autre forme de rencontres, différente des salons traditionnels. En petit groupe, ils coorganisent des “Journées littéraires” sous une forme festive.

Une autre façon d’aller à la rencontre de leurs lecteurs. Ils proposent des échanges plus intimes, plus conviviaux, plus ludiques que dans les grands salons où chaque auteur est anonyme et les visiteurs souvent intimidés.

Le public est invité à partager des jeux, un quizz, des cadeaux à tirer au chapeau, des lectures avec des auteurs de proximité.

Savenay

dernière mise à jour : 2021-10-26 par eSPRIT Pays de la Loire