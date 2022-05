Fête « Libération 39-45 » au château des Brétignolles Château des Brétignolles, 27 août 2022, Anché.

Fête « Libération 39-45 » au château des Brétignolles

27 et 28 aout: Fête « Libération 39-45 ». Reconstitution de campement US, exposition de véhicules, présentation de matériels, manoeuvres, exposition « 39-41: la réquisition du château », conférence, guinguette animée le samedi soir, petite restauration et buvette en journée. ** Les accès aux manifestations sont soumis aux tarifs d’admission du domaine, sauf mention contraire ** Tarifs: 7 euros / 5 euros (-18 ans, étudiant, chômeur) / gratuit (-12 ans, PMR) Date: samedi 27 à partir de 10h et dimanche 28 aout de 10h à 18h Adresse: D760 – 1 route de Chinon, 37500 Anché (entre Anché et Sazilly)

