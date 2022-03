Fête les vins kms de Saint-Emilion Saint-Émilion, 20 mars 2022, Saint-Émilion.

Fête les vins kms de Saint-Emilion Saint-Émilion

2022-03-20 – 2022-03-20

Saint-Émilion Gironde Saint-Émilion

Le ROTARY CLUB LIBOURNE SAINT-ÉMILION organise du dimanche 20 mars 2022, la septième édition de la course “Fête les vins kilomètres de Saint-Emilion” dans le vignoble de Saint-Emilion sur 4 formats :

? 47 € pour le marathon (tous frais inclus)

? 26,50 € pour la course de 23 km (tous frais inclus)

? 17,50 € pour la course de 12 km (tous frais inclus)

? 11 € pour la marche de 11 km (tous frais inclus)

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 mars 2022 à 20h00.

Les bénéfices de l’opération seront reversés à la recherche sur les maladies du cerveau et à la recherche pour lutter contre la pandémie auprès de l’Hôpital de Libourne.

La course est ouverte aux cate´gories juniors a` ve´te´rans pour le marathon et le 21 km et aux cate´gories cadets a` ve´te´rans pour le 11 km.

Le ROTARY CLUB LIBOURNE SAINT-ÉMILION organise du dimanche 20 mars 2022, la septième édition de la course “Fête les vins kilomètres de Saint-Emilion” dans le vignoble de Saint-Emilion sur 4 formats :

? 47 € pour le marathon (tous frais inclus)

? 26,50 € pour la course de 23 km (tous frais inclus)

? 17,50 € pour la course de 12 km (tous frais inclus)

? 11 € pour la marche de 11 km (tous frais inclus)

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 mars 2022 à 20h00.

Les bénéfices de l’opération seront reversés à la recherche sur les maladies du cerveau et à la recherche pour lutter contre la pandémie auprès de l’Hôpital de Libourne.

La course est ouverte aux cate´gories juniors a` ve´te´rans pour le marathon et le 21 km et aux cate´gories cadets a` ve´te´rans pour le 11 km.

Le ROTARY CLUB LIBOURNE SAINT-ÉMILION organise du dimanche 20 mars 2022, la septième édition de la course “Fête les vins kilomètres de Saint-Emilion” dans le vignoble de Saint-Emilion sur 4 formats :

? 47 € pour le marathon (tous frais inclus)

? 26,50 € pour la course de 23 km (tous frais inclus)

? 17,50 € pour la course de 12 km (tous frais inclus)

? 11 € pour la marche de 11 km (tous frais inclus)

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 mars 2022 à 20h00.

Les bénéfices de l’opération seront reversés à la recherche sur les maladies du cerveau et à la recherche pour lutter contre la pandémie auprès de l’Hôpital de Libourne.

La course est ouverte aux cate´gories juniors a` ve´te´rans pour le marathon et le 21 km et aux cate´gories cadets a` ve´te´rans pour le 11 km.

Vins kms

Saint-Émilion

dernière mise à jour : 2022-03-10 par OT Saint-Emilion