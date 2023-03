Fête Le Tour De France au Château Vieille Tour, 7 juillet 2023, Laroque .

Fête Le Tour De France au Château Vieille Tour

1 La Pradiasse Laroque 33410

2023-07-07 – 2023-07-07

Laroque

33410

Venez voir le passage des caravanes du tour de France et ses coureurs au Château Vieille Tour pour un moment mémorable !

Leurs vignes étant en bord de route entre Béguey et Cardan, le Château vous propose de vous y installer pour profiter au mieux du Tour de France.

Vous aurez, sur place, de quoi vous restaurer, une buvette, des animations toute la journée et une soirée festive au pied de la Vieille Tour !

Rejoignez le Facebook du Château Vieille Tour pour avoir prochainement le programme complet des activités.

+33 6 75 99 48 68 Château Vieille Tour

Château Vieille Tour

Laroque

dernière mise à jour : 2023-02-15 par