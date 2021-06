Cadillac Cadillac Cadillac, Gironde Fête le Tour de France au Château Vieille Tour Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Fête le Tour de France au Château Vieille Tour Cadillac, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Cadillac. Fête le Tour de France au Château Vieille Tour 2021-07-16 14:30:00 – 2021-07-16 19:00:00

Cadillac Gironde Fête le Tour de France

Rassemblement de 2 CV de collection et de vieux tracteurs

Au programme à partir de midi:

– Food Truck en bord de parcours

– Stand de boissons et de crêpes

– Dégustation de vins

Le soir:

– Apéro & Repas champêtre

– Restauration sur place

– Dégustation de vins

LA VIEILLE TOUR dernière mise à jour : 2021-06-17

Détails Catégories d’évènement: Cadillac, Gironde Autres Lieu Cadillac Adresse Ville Cadillac lieuville 44.66231#-0.31588