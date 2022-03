Fête le printemps Labergement-Sainte-Marie, 26 mars 2022, Labergement-Sainte-Marie.

Fête le printemps Café fleur 8 Avenue de la Gare Labergement-Sainte-Marie

2022-03-26 – 2022-03-26 Café fleur 8 Avenue de la Gare

Labergement-Sainte-Marie Doubs

Aujourd’hui est un jour pas comme les autre , on va pouvoir enfin découvrir vos jolis sourires

Fini le port du masque fini le pass sanitaire on espère définitivement!!!

Pour fêter cela le Café fleurs met les petits plats dans les grands !!

Le samedi 26 mars venez déguster nos thés ,de très bonnes patisseries orientales préparées par Elkasbah El , animation pour les enfants le tout sous un air de musisque reggae et tropical music par skank in family !!!

on vous attend nombreuse et nombreux

contact@cafe-fleurs.fr +33 3 81 39 70 26 https://www.cafe-fleurs.fr/

