Fête le Printemps à la Peurtantaine ! Route de Roussillon Roussillon-en-Morvan, samedi 6 avril 2024.

L’Association Morvan Découverte vous invite à fêter le Printemps à la Peurtantaine ! à la salle des fêtes de Roussillon-en-Morvan. Plusieurs ateliers et animations pour parler et mettre en valeurs nos traditions locales.

Au programme, Atelier cuisine morvandelle et repas, atelier sérigraphie avec Atelier Isabelle Frémin, Animation « Langues du Morvan » avec la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne

Discussion autour du morvandiau, ludothèque de la MPOB et initiation aux danses morvandelles accompagnées de Seb Lagrange et Quentin Millet.

Le tout sur réservation (places limitées).

Buvette et restauration par la cuisine nomade.

Concert des Traine-Bûches en soirée, billetterie sur place. 17 17 EUR.

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 23:59:00

Route de Roussillon La Peurtantaine

Roussillon-en-Morvan 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté asso.morvandecouverte@gmail.com

