Fête “Le Passage est à nous” devant le centre Victor Gelez Centre Paris Anim’ Victor Gelez, 14 mai 2022, Paris. Le samedi 14 mai 2022

de 14h00 à 18h00

. gratuit

La grande fête des associations et des habitant·e·s du passage de Ménilmontant et du quartier ! Le Centre Paris Anim’ Victor Gelez et les différents partenaires du passage et de l’arrondissement sortent de leurs murs durant une après-midi de festivités ! Nous occuperons le passage de Ménilmontant afin de proposer des concerts et des représentations théâtrales et chorégraphiques, ainsi que des animations ludiques et artistiques… Un buffet participatif européen et convivial sera également ouvert pour l’occasion. Soyez les bienvenu·e·s ! Centre Paris Anim’ Victor Gelez 1-3 rue Victor Gelez 75011 Paris Contact : https://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr/ 0155288790 gelez@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/Victorgelez https://www.facebook.com/Victorgelez Le Passage est à nous, édition 2022

Ifac Le Passage est à Nous

