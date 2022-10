Fête Lapeyre Lapeyre Lapeyre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

9h : MARCHE 6 kms et 11 kms.

Inscription à 8h30 : 5€ et DÉPART à 9h. 15h : Course de caisse à savon. 19h : APÉRITIF et REPAS animé par «Les gais Lurons ».

Repas 15€ (salade composée, entrecôte/frites, fromage, dessert).

Réservation avant le 18/10 : Lisa.V 06 75 54 90 11. +33 6 75 54 90 11 Lapeyre

