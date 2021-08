Linxe Linxe Landes, Linxe Fête landaise Linxe Linxe Catégories d’évènement: Landes

Linxe

Fête landaise Linxe, 21 août 2021, Linxe. Fête landaise 2021-08-21 10:30:00 – 2021-08-21 00:00:00

Linxe Landes Linxe De 10 h 30 à 12 h exposition de photos anciennes.

De 15 h à 17 h concours de quilles de 6, concours de lancer de béret, démonstration de gemmage et de levage du liège, concours de pâtisseries landaise.

16 h à 17 h concours de drops

17 h rencontre avec André Boniface autour du rugby

18 h spectacle folklorique avec le groupe landais Lous Cadetouns de Soustons.

20 h repas traditionnel landais (sur réservation) animé par Lou Jan de Buros, conteur bien connu des auditeurs de France Bleu Gascogne.

Menu adulte 15 € : salade de gésiers, sauté de manchons de canard, fromage, pastis crème, café.

Menu enfant 8 € : steack haché, pommes de terres sautées, pastis crème, une boisson.

