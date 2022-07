Fête landaise

2022-09-03 10:00:00 – 2022-09-03 00:00:00 Démonstration et dégustation avec le chef étoilé Jean Coussau.

Jeux, exposition, repas animé par un groupe d’échassiers le soir.

Informations au 06 71 73 60 21. Démonstration et dégustation avec le chef étoilé Jean Coussau.

Yohan ESPIAUBE dernière mise à jour : 2022-07-07

