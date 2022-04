Fête la fête Savigny-en-Véron Savigny-en-Véron Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Savigny-en-Véron Indre-et-Loire Savigny-en-Véron Le Conservatoire Pierre Tabart de Chinon réinvente son audition de fin d’année. Véritable moment artistique plébiscité par de nombreuses familles, venez vivre une heure d’itinérance entre musique et danse à l’Écomusée. Riche en émotions, en rencontres, tout le monde attend cet évènement.

Une très belle collaboration ! Tous publics – Gratuit

Rendez-vous à l’écoMusée

