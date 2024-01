[fête] La fête immédiate · Camille Boitel La Maison des métallos Paris, samedi 24 février 2024.

Le samedi 24 février 2024

de 21h30 à 23h55

.Tout public. gratuit

durée 3h

tout public

gratuit + prix du spectacle Introspection rétrospective

Imaginez une fête comme si on l’inventait, comme une première tentative, comme sa définition mise en mouvement ! Une manière de danser des gestes que personne n’a bougé avant – en mot ça sonne bizarre, mais en geste, je vous promets que c’est clair – et ce, généralisé. Une fête sans référence, ou avec des choses que l’on reconnait pour la première fois…Une fête traditionnelle inventée.

Rassurez-vous, nous non

plus on ne sait pas ce qui va se passer ! On ne sait pas avec qui, on ne

sait plus pourquoi, mais pas d’inquiétude, ça risque d’aller

complètement à rebours de ce à quoi vous vous attendiez !

La fête immédiate

est une occasion de devenir fou sans mourir, de danser sa propre danse

avec tout le monde, et la danse de tout le monde comme personne, une

manière d’être ivre sans avoir besoin d’avoir bu, d’être en fièvre sans

avoir besoin de tomber malade, de tomber amoureux sans avoir besoin de

personne ! Une fête qui n’aurait besoin de rien (si, de vous !) ! Une

fête de présence et de présent, où la nuit et le jour se mélange, où le

silence et le vacarme s’entrelacent, où la nostalgie et la jubilation

se défient l’une l’autre pour nous faire ressentir la vie le plus

vitalement possible.

Entre 22H30 et… un peu trop tard (mais pas non plus trop trop quand-même…).

Au programme

20h — spectacle Introspection rétrospective

21h30 › 23h — Dj Set

autour de l’évènement

[spectacle] Introspection rétrospective

sam. 24 fév. à 20h

durée 1h — tarifs 10, 15 ou 20€ — réservation conseillée



Introspection rétrospective

est un spectacle installation confidence défilé concert documentaire

exposition répertoire expérience parcours rétrospective et prospective

autoportrait de compagnie en train d’avoir lieu. Une manière d’inviter à

regarder une écriture en plein visage.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

DR