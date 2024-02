FÊTE IRLANDAISE Farschviller, samedi 16 mars 2024.

FÊTE IRLANDAISE Farschviller Moselle

Samedi

Le FC Farschviller organise un dîner dansant à l’occasion de la « Saint Patrick ».

« The Dubliners » and « Suck my Finger »

Repas adultes ou enfants moins de 12ans.

Renseignements et inscriptions, avant le mercredi 06 mars !

Kipper José 06.08.75.42.08.Tout public

25 EUR.

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16

71 Rue du Stade

Farschviller 57450 Moselle Grand Est

L'événement FÊTE IRLANDAISE Farschviller a été mis à jour le 2024-02-02