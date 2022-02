Fête Irlandaise Bosville Bosville Catégories d’évènement: Bosville

Seine-Maritime

Fête Irlandaise Bosville, 19 mars 2022, Bosville. Fête Irlandaise Salle communale Route de chanteclerc Bosville

2022-03-19 19:30:00 – 2022-03-19 Salle communale Route de chanteclerc

Bosville Seine-Maritime Bosville Le Comité des Fêtes de Bosville vous invite à une soirée familiale et conviviale sur le thème de la Fête Irlandaise.

Au programme :

– Animation musicale

– Repas

– …

Pass vaccinal obligatoire. Le Comité des Fêtes de Bosville vous invite à une soirée familiale et conviviale sur le thème de la Fête Irlandaise.

Au programme :

– Animation musicale

– Repas

– …

Pass vaccinal obligatoire. comitefetesbosville@gmail.com +33 6 98 18 35 57 Le Comité des Fêtes de Bosville vous invite à une soirée familiale et conviviale sur le thème de la Fête Irlandaise.

Au programme :

– Animation musicale

– Repas

– …

Pass vaccinal obligatoire. Salle communale Route de chanteclerc Bosville

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bosville, Seine-Maritime Autres Lieu Bosville Adresse Salle communale Route de chanteclerc Ville Bosville lieuville Salle communale Route de chanteclerc Bosville Departement Seine-Maritime

Bosville Bosville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bosville/

Fête Irlandaise Bosville 2022-03-19 was last modified: by Fête Irlandaise Bosville Bosville 19 mars 2022 Bosville seine-maritime

Bosville Seine-Maritime