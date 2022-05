Fête interquartiers Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Fête interquartiers Ornans, 11 juin 2022, Ornans. Fête interquartiers Ornans

2022-06-11 – 2022-06-11

Ornans Doubs Venez défendre les couleurs de votre quartier en vous associant à vos voisins pour défier les autres ornanais ! Cette journée d’animation est organisée en lien avec les Comités de Quartiers. C’est un programme digne “d’Intervilles”. Buvette et petite restauration. Animations musicales : Matar Sali, Kollectif Barouf… Animations toute la journée : chamboule tout, paintball, atelier de créations d’avions en papier, pêche à la ligne, atelier maquillage, jeu de piste, parcours cyclo cross… +33 3 81 62 40 30 https://www.ornans.fr/ Venez défendre les couleurs de votre quartier en vous associant à vos voisins pour défier les autres ornanais ! Cette journée d’animation est organisée en lien avec les Comités de Quartiers. C’est un programme digne “d’Intervilles”. Buvette et petite restauration. Animations musicales : Matar Sali, Kollectif Barouf… Animations toute la journée : chamboule tout, paintball, atelier de créations d’avions en papier, pêche à la ligne, atelier maquillage, jeu de piste, parcours cyclo cross… Ornans

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Ville Ornans lieuville Ornans Departement Doubs

Ornans Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans/

Fête interquartiers Ornans 2022-06-11 was last modified: by Fête interquartiers Ornans Ornans 11 juin 2022 Doubs Ornans

Ornans Doubs