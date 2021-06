Fête internationale du Yoga Kerlouan, 30 juin 2021-30 juin 2021, Kerlouan.

Fête internationale du Yoga 2021-06-30 17:00:00 – 2021-06-30 18:30:00

Kerlouan Finistère

Séance de Yoga et de Méditation pour tous, co-animée par Esther Gouault et Myriam Lichtensteiger, suivie d’un apéritif dinatoire : apportez un petit quelque chose à grignoter et Pagan Glaz offre la boisson.

paganglaz@gmail.com +33 6 07 50 32 36 http://yoga-kerlouan.blogspot.fr/

Séance de Yoga et de Méditation pour tous, co-animée par Esther Gouault et Myriam Lichtensteiger, suivie d’un apéritif dinatoire : apportez un petit quelque chose à grignoter et Pagan Glaz offre la boisson.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par