Au programme : Stage – 10h à 18h30 10h30 : échauffement (gratuit) n11h : danse tahitienne n14h : breakdance n15h : Afro Dance Hall n16h : Kizomba n17h : Salsa n18h : Rueda (salsa conf) Show Gratuit à 19H30 : Salsa – Hip Hop – Tahitienne – Afro Danse – Danse Le Peuple Restauration sur place

