Fête inter-associations Hauterives, samedi 4 mai 2024.

Fête inter-associations Hauterives Drôme

Fête à vocation sociale et solidaire.

Stands de découvertes des différentes associations; ateliers tissage, jeux de societé, jeux en bois, costumes et maquillage. Buvette et crêpes par les jeunes et pour leur projet.

Danse et musique Folk de 15h à 16h30.

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

Boulodrôme

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes jean-gayet@orange.fr

