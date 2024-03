Fête impasse du château Hirson, vendredi 21 juin 2024.

FÊTE DE LA MUSIQUE HIRSON FIDÈLE AUX ORIGINES

Née le 21 juin 1982, jour du solstice d’été, nuit païenne se référant à l’ancienne tradition des fêtes de la Saint-Jean, la Fête de la Musique s’exporte trois ans plus tard à l’occasion de l’Année européenne de la Musique. Chaque année, plus de 110 pays et 340 villes se trouvent, ainsi, réunis. A Hirson, cette année encore, cette tradition musicale sera reprise grâce au Conservatoire, à l’Orchestre d’harmonie, à la batterie-fanfare, aux Caves à musique, et, en clôture, à la Jeunesse hirsonnaise. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 19:00:00

fin : 2024-06-21

Impasse du Château 02500 Hirson

Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France

