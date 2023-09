[fête] hymnes en jeux La Maison des métallos Paris, 11 novembre 2023, Paris.

Le samedi 11 novembre 2023

de 19h00 à 20h20

de 15h00 à 16h20

.Tout public. A partir de 9 ans. payant

durée 1h20

prise de parole avant chacune des représentations

tout public, à partir de 9 ans

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions)

réservation conseillée

représentation adaptée en langue des signes française (LSF)

Des hymnes nationaux réorchestrés par un orchestre d’amateur·rices

Le concert théâtralisé Hymnes en Jeux, joué par les musicien·nes de L’Orchestre de Spectacle de Montreuil et des amateur·rices du territoire, propose de passer d’un pays à l’autre, d’un hymne au suivant. La comédienne Éléonore Auzou-Connes accompagne ces transitions par le détroit des idées qui se succèdent par associations, digressions et imprévus sur la carte de cette odyssée

Au rythme de deux créations de concerts chaque saison depuis 2020, L’Orchestre de Spectacle s’élargit avec la présence de musiciens et musiciennes du 11e arrondissement pour réunir, d’ici les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une cinquantaine d’interprètes et un répertoire de trente hymnes réarrangés par des compositeurs et compositrices aux styles variés : Frankie Gogo, Bertrand Burgalat, Cyril Attef, Hélène Brechand, Christine Salem ou encore Areski.

La Maison des Métallos accueillera, en ouverture du temps long initié durant tout le mois de novembre par Mathieu Bauer et Sylvain Cartigny, la création du 6e programme de ce concert atypique pour grand ensemble musical, joué pour la première fois en salle dans une version cabaret et festive.

Cette journée sera l’occasion de faire dialoguer les différent•es compositeur•rices sur les choix qui les ont animés pour se jouer de ces musiques, allégories des nations.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

