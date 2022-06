Fête handi’valides Marcheprime, 2 juillet 2022, Marcheprime.

Fête handi’valides

Complexe Emilie Andéol Rue du Parc Marcheprime Gironde Rue du Parc Complexe Emilie Andéol

2022-07-02 09:00:00 – 2022-07-02

Rue du Parc Complexe Emilie Andéol

Marcheprime

Gironde

Marcheprime

La fête Handi’Valides est un événement qui ne vise qu’à deux buts : informer et rassembler. Pour ce faire vous pourrez retrouver, tout le long de la journée, des activités, ateliers et stands ludiques et/ou informatifs dans le parc de l’église et au complexe Émile Andéol.

De plus, des associations et acteurs du handicap seront également présents pour répondre à vos questions à chaque moment de la journée.

Toute la journée : – Des stands d’informations sur les thèmes des représentants du handicap, de la vie quotidienne et des loisirs.

– Des ateliers activités autour des animaux avec le Le PHARE de l’Eyre , des ateliers dépistage vue et diabète avec le Lions Club le Delta et des ateliers « sport adapté » avec ACTION PLEIN’R.

L’association Marcheprime Action Handicap tiendra tout le long de l’événement une buvette et un stand de restauration.

La fête Handi’Valides est un événement qui ne vise qu’à deux buts : informer et rassembler. Pour ce faire vous pourrez retrouver, tout le long de la journée, des activités, ateliers et stands ludiques et/ou informatifs dans le parc de l’église et au complexe Émile Andéol.

De plus, des associations et acteurs du handicap seront également présents pour répondre à vos questions à chaque moment de la journée.

Toute la journée : – Des stands d’informations sur les thèmes des représentants du handicap, de la vie quotidienne et des loisirs.

– Des ateliers activités autour des animaux avec le Le PHARE de l’Eyre , des ateliers dépistage vue et diabète avec le Lions Club le Delta et des ateliers « sport adapté » avec ACTION PLEIN’R.

L’association Marcheprime Action Handicap tiendra tout le long de l’événement une buvette et un stand de restauration.

La fête Handi’Valides est un événement qui ne vise qu’à deux buts : informer et rassembler. Pour ce faire vous pourrez retrouver, tout le long de la journée, des activités, ateliers et stands ludiques et/ou informatifs dans le parc de l’église et au complexe Émile Andéol.

De plus, des associations et acteurs du handicap seront également présents pour répondre à vos questions à chaque moment de la journée.

Toute la journée : – Des stands d’informations sur les thèmes des représentants du handicap, de la vie quotidienne et des loisirs.

– Des ateliers activités autour des animaux avec le Le PHARE de l’Eyre , des ateliers dépistage vue et diabète avec le Lions Club le Delta et des ateliers « sport adapté » avec ACTION PLEIN’R.

L’association Marcheprime Action Handicap tiendra tout le long de l’événement une buvette et un stand de restauration.

@fête handi’valides

Rue du Parc Complexe Emilie Andéol Marcheprime

dernière mise à jour : 2022-06-28 par