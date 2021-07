Rochefort-en-Valdaine Rochefort-en-Valdaine Drôme, Rochefort-en-Valdaine Fête Gauloise Rochefort-en-Valdaine Rochefort-en-Valdaine Catégories d’évènement: Drôme

Rochefort-en-Valdaine Drôme A ne pas manquer ! Fin Juillet : l’incontournable fête gauloise au village de Rochefort-en-Valdaine sur la place Notre Dame des Victoires.

Au programme :

14h : concours de boules en doublette,

20h : repas gaulois,

20h : repas gaulois,

22h : bal.

