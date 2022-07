Fête gauloise – Animations Landaises Puymiclan Puymiclan Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Puymiclan

Fête gauloise – Animations Landaises Puymiclan, 30 juillet 2022, Puymiclan. Fête gauloise – Animations Landaises

Stade de Puymiclan Puymiclan Lot-et-Garonne

2022-07-30 – 2022-07-30 Puymiclan

Lot-et-Garonne Puymiclan 10 10 EUR Fête gauloise – Puymiclan en fête avec Les Landais.

– 15h : Animations Landaises (Gemmage – Échassiers – Danses – Concours de Lancer de pignes de pins).

– 19h30 : Repas « Veau à la broche » réservation au 06.88.41.59.64 (20€ Adultes) – (10€ – de 12 Ans). (Complet)

– Apportez vos couverts !

– Buvette, vins, grillades, frites, glaces … pour les autres festifs.

Programme détaillé à télécharger ! Fête gauloise – Puymiclan en fête avec Les Landais – Animations Landaises (Gemmage – Échassiers – Danses – Concours de Lancer de pignes de pins). +33 6 88 41 59 64 Fête gauloise – Puymiclan en fête avec Les Landais.

– 15h : Animations Landaises (Gemmage – Échassiers – Danses – Concours de Lancer de pignes de pins).

– 19h30 : Repas « Veau à la broche » réservation au 06.88.41.59.64 (20€ Adultes) – (10€ – de 12 Ans). (Complet)

– Apportez vos couverts !

– Buvette, vins, grillades, frites, glaces … pour les autres festifs.

Programme détaillé à télécharger ! CDF de Puymiclan

Puymiclan

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Puymiclan Autres Lieu Puymiclan Adresse Stade de Puymiclan Puymiclan Lot-et-Garonne Ville Puymiclan lieuville Puymiclan Departement Lot-et-Garonne

Puymiclan Puymiclan Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puymiclan/

Fête gauloise – Animations Landaises Puymiclan 2022-07-30 was last modified: by Fête gauloise – Animations Landaises Puymiclan Puymiclan 30 juillet 2022 Stade de Puymiclan Puymiclan Lot-et-Garonne

Puymiclan Lot-et-Garonne