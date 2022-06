Fête gastronomique Soultzeren Soultzeren Catégories d’évènement: 68140

Soultzeren

Fête gastronomique Soultzeren, 28 août 2022, Soultzeren.

2022-08-28 11:00:00 – 2022-08-28 19:00:00

Soultzeren 68140 Permettre à tous les talents culinaires de s’exprimer est la grande originalité de la fête gastronomique de Soultzeren. Ainsi il est proposé aux visiteurs de faire un petit tour d’horizon gastronomique de spécialités tantôt locales ou régionales, voire internationales et exotiques. Les stands de dégustation sont tenus par des adeptes de la bonne nourriture qui savent faire profiter le public de leur savoir faire en matière de gastronomie. Pour tous, c’est une excellente occasion de rencontres et d’échanges. Tour d’horizon gastronomique de spécialités locales, internationales et exotiques. Une excellente occasion de rencontre et d’échanges. +33 3 89 77 12 84 Permettre à tous les talents culinaires de s’exprimer est la grande originalité de la fête gastronomique de Soultzeren. Ainsi il est proposé aux visiteurs de faire un petit tour d’horizon gastronomique de spécialités tantôt locales ou régionales, voire internationales et exotiques. Les stands de dégustation sont tenus par des adeptes de la bonne nourriture qui savent faire profiter le public de leur savoir faire en matière de gastronomie. Pour tous, c’est une excellente occasion de rencontres et d’échanges. Soultzeren

