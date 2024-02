Fête gastronomique Soultzeren, dimanche 25 août 2024.

Tour d’horizon gastronomique de spécialités locales, internationales et exotiques. Une excellente occasion de rencontre et d’échanges.

Animation autour de la gastronomie locale et internationale. Une vingtaine de stands variés proposent différents plats à déguster sur place ou à emporter.

Animations locales toute la journée, animations pour les enfants. EUR.

Début : 2024-08-25 11:00:00

fin : 2024-08-25 19:00:00

Route du col de la Schlucht

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est app.soultzeren@gmail.com

