2023-08-06 15:00:00 15:00:00 – 2023-08-06 Saint-Lary-Soulan

Hautes-Pyrénées Dans les rues du village à partir de 15h Fête Franco Aragonaise

Rejoignez cette grande fête folklorique qui célèbre l’amitié entre les deux versants des Pyrénées !! Groupes folkloriques bigourdans et aragonais, bandas, chanteurs pyrénéens Saint-Lary-Soulan

