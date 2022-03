Fête Franco Aragonaise Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Fête Franco Aragonaise Saint-Lary-Soulan, 7 août 2022, Saint-Lary-Soulan. Fête Franco Aragonaise Saint-Lary-Soulan

2022-08-07 15:00:00 – 2022-08-07

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Dans les rues du village à partir de 15h Fête Franco Aragonaise

Rejoignez cette grande fête folklorique qui célèbre l’amitié entre les deux versants des Pyrénées !! Groupes folkloriques bigourdans et aragonais, bandas, chanteurs pyrénéens Dans les rues du village à partir de 15h Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse Ville Saint-Lary-Soulan lieuville Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées

Fête Franco Aragonaise Saint-Lary-Soulan 2022-08-07 was last modified: by Fête Franco Aragonaise Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 7 août 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées