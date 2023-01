Fête Franco Aragonaise Concert Chanteurs du Mont Royal Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Fête Franco Aragonaise Concert Chanteurs du Mont Royal Saint-Lary-Soulan, 6 août 2023, Saint-Lary-Soulan . Fête Franco Aragonaise Concert Chanteurs du Mont Royal SAINT-LARY-SOULAN place de l’Office de Tourisme Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées place de l’Office de Tourisme SAINT-LARY-SOULAN

2023-08-06 21:00:00 21:00:00 – 2023-08-06

place de l’Office de Tourisme SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan

Hautes-Pyrénées Place de l’Office de Tourisme Un choeur d’hommes, chants des Pyrénées, chansons françaises. place de l’Office de Tourisme SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées place de l'Office de Tourisme SAINT-LARY-SOULAN Ville Saint-Lary-Soulan lieuville place de l'Office de Tourisme SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées

Fête Franco Aragonaise Concert Chanteurs du Mont Royal Saint-Lary-Soulan 2023-08-06 was last modified: by Fête Franco Aragonaise Concert Chanteurs du Mont Royal Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 6 août 2023 Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan SAINT-LARY-SOULAN place de l'Office de Tourisme Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées