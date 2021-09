Gannat Gannat Allier, Gannat Fête Forraine Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat

Fête Forraine Gannat, 11 septembre 2021, Gannat. Fête Forraine 2021-09-11 – 2021-09-12

Gannat Allier De nombreux manèges vous attendent au champ de foire. accueil@ville-gannat.fr +33 4 70 90 00 50 http://www.ville-gannat.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

