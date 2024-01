Fête Foraine Parking de la République Villeneuve-sur-Lot, samedi 3 février 2024.

Fête Foraine Parking de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Frissons et éclats de rire garantit pour petits et grands !

Retrouvez les attractions vertigineuses, les jeux pour toute la famille et les gourmandises qui raviront vos papilles.

Frissons et éclats de rire garantit pour petits et grands !

Retrouvez les attractions vertigineuses, les jeux pour toute la famille et les gourmandises qui raviront vos papilles. .

Parking de la République Boulevard de la République

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-25



L’événement Fête Foraine Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-01-25 par OT du Grand Villeneuvois CDT47