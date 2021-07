Val-de-Scie Val-de-Scie Seine-Maritime, Val-de-Scie Fête Foraine Val-de-Scie Val-de-Scie Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Val-de-Scie

Fête Foraine Val-de-Scie, 20 novembre 2021-20 novembre 2021, Val-de-Scie. Fête Foraine 2021-11-20 – 2021-11-21 Rue Roger Fossé Centre bourg

Val-de-Scie Seine-Maritime Sous réserve !

Fête foraine dans le bourg d’Auffay. Sous réserve !

Fête foraine dans le bourg d’Auffay. +33 2 35 32 81 53 Sous réserve !

Fête foraine dans le bourg d’Auffay. dernière mise à jour : 2021-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Val-de-Scie Étiquettes évènement : Autres Lieu Val-de-Scie Adresse Rue Roger Fossé Centre bourg Ville Val-de-Scie lieuville 49.71846#1.09984