Gironde

Fête foraine tous les jours à partir de 14h – Carcans fête le printemps 28/04 au 01/05 Carcans, 28 avril 2022, Carcans. Route du Lac Place du Foirail Carcans

2022-04-28 14:00:00 – 2022-05-01 21:30:00 Route du Lac Place du Foirail

Carcans Gironde Venez découvrir la foire mais aussi de nombreux manèges pour petits et grands, des animations … Venez découvrir la foire mais aussi de nombreux manèges pour petits et grands, des animations … +33 5 56 03 90 20 Venez découvrir la foire mais aussi de nombreux manèges pour petits et grands, des animations … Route du Lac Place du Foirail Carcans

