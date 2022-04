Fête Foraine Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Fête Foraine Tours, 29 avril 2022, Tours. Fête Foraine Tours

2022-04-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-22 23:00:00 23:00:00

Tours Indre-et-Loire Si vous cherchez une idée de sortie familiale, rendez-vous à la Fête Foraine de Tours ! C’est plus de 320 000 visiteurs en un peu moins d’un mois, et quelques surprises en perspective avec de très belles nouveautés… Rendez-vous sur la Place Rochepinard en famille. La fête foraine offre un large panel de réjouissances qui répondent aux attentes de tous. Il y a des manèges pour les romantiques comme pour les amateurs de sensations fortes, des manèges pour les grands comme pour les petits, allant de la traditionnelle pêche aux canards à la toute dernière attraction. C’est plus de 320 000 visiteurs en un peu moins d’un mois. Quelques surprises en perspective avec de très belles nouveautés…

Si vous cherchez une idée de sortie familiale, rendez-vous à la Fête Foraine. contact@feteforainedetours.com Si vous cherchez une idée de sortie familiale, rendez-vous à la Fête Foraine de Tours ! C’est plus de 320 000 visiteurs en un peu moins d’un mois, et quelques surprises en perspective avec de très belles nouveautés… Rendez-vous sur la Place Rochepinard en famille. La fête foraine offre un large panel de réjouissances qui répondent aux attentes de tous. Il y a des manèges pour les romantiques comme pour les amateurs de sensations fortes, des manèges pour les grands comme pour les petits, allant de la traditionnelle pêche aux canards à la toute dernière attraction. Tours Val de Loire Tourisme

Tours

dernière mise à jour : 2022-04-11 par Tours Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse Ville Tours lieuville Tours Departement Indre-et-Loire

Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Fête Foraine Tours 2022-04-29 was last modified: by Fête Foraine Tours Tours 29 avril 2022 Indre-et-Loire Tours

Tours Indre-et-Loire