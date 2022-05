Fête Foraine Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Fête Foraine: nOuvert tous les jours du mercredi 18 au dimanche 29 mai, Place Zoppola. nSamedi 21 mai: n- 15h30: Jeux pour enfants (gratuit). n- 16h: Goûter pour enfants (gratuit). n- 18h-23h: Concentration de Motos-Karaoké-Marché Gourmand. nDimanche 22 mai: n- 15h-17h: Olympiade Gonflables (gratuit). n- 15h30: Mascottes. n- 16h: Canon à bonbons. nMercredi 25 mai: n- 15h30: Sculptures de ballons (gratuit). nSamedi 28 mai: n- 15h30 : Loisirs Créatifs Enfants – Thème Fête des Mères (gratuit). nDimanche 29 mai: n- 8h-18h: Vide-greniers (réservations au 06.70.58.83.62). n- 15h30: Peppa pig et Pija-masque. n- 16h: Canon à bonbons. nProgramme complet à télécharger !

